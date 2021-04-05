Охотское море предложили включить в зону Арктики

Охотское море предложили сделать частью территории Арктики. Государство будет пополнять запасы углеводородов с помощью разработок в Восточной Сибири, на Ямале и в Арктике.

Охотское море предложили сделать частью территории Арктики. Государство будет пополнять запасы углеводородов с помощью разработок в Восточной Сибири, на Ямале и в Арктике.

Нефть и газ, которые добываются в России, не перестанут быть актуальными для мира в течение длительного времени, отметил руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Киселев в интервью "Российской газете". Запасов нефти хватит на 58 лет, а газа — свыше 60 лет.

Правительство РФ обсуждает тему запасов акваторий восточной части Арктики. Они составляют 43,7 млрд тонн условного топлива. Показатели извлекаемых запасов составляют 8,8 млрд тонн. Также в арктическую зону предложили внести Охотское море. Киселев отметил, что Магадан и Охотское море является настоящим севером.

"Если кто-то утверждает, что Магадан — это не север, и Охотское море не север, я предложил бы ему пожить там", — заявил Киселев.

Он добавил, что эффективность деятельности российских геологов можно оценить по стабильности работы в добывающей отрасли. Стране стабильно поступает уголь, нефть, газ и другие полезные ископаемые.