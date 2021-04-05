Израильский лидер Ривлин ищет кандидата на пост премьера страны

Президент Израиля Реувен Ривлин 5 марта приступил к консультациям с членами политических партий, получивших места в парламенте страны, по кандидатуре главы правительства.

Президент Израиля Реувен Ривлин 5 марта приступил к консультациям с членами политических партий, получивших места в парламенте страны, по кандидатуре главы правительства.

Подходящего претендента необходимо найти до 7 апреля. Встречи с партийными деятелями и депутатами транслируются в Сети на официальном сайте президента.

"Мы начинаем консультации для того, чтобы определить в соответствии с законом, кому будет поручено формирование правительства", — сказал Ривлин.

Пресс служба израильского лидера представила график встреч. Первыми консультации с президентом проведут представители партии "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху.