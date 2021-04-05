Разработкой проекта для нового аэропорта Колымы займется компания из Германии

Новый аэропорт в Магаданской области будет располагаться в поселке Сокол. Его проект будет разработан экспертами немецкой фирмы "Assmann Beraten + Planen".

Новый аэропорт в Магаданской области будет располагаться в поселке Сокол. Его проект будет разработан экспертами немецкой фирмы "Assmann Beraten + Planen".

Представители ОАО "Аэропорт Магадан" завершили аукцион по выбору подрядчика для разработки проекта новой авиагавани, которую планируется разместить в поселке Сокол в Колыме. К участию было допущено две компании: ООО "Спектрум-Холдинг" и немецкая фирма "Assmann Beraten + Planen". Победителем стала компания из Германии.

Как сообщает издание "Весьма", немецкие специалисты должны предоставить результаты работы до 15 апреля 2022 года. Согласно тексту соглашения, фирма обязуется спроектировать само здание аэропорта и площадь возле него, подъезды в зоны посадки и высадки пассажиров. Стоимость разработки оценивается в 130 миллионов рублей.