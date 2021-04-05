Решаем сложнейшую задачу: Пригожин намерен найти ответственных за публикации на канале "Навальный Live"

Юридическая служба компании "Конкорд" направила осужденному блогеру Алексею Навальному предложение об оказании поддержки в пресечении противоправных действий в отношении него.

Юридическая служба компании "Конкорд" направила осужденному блогеру Алексею Навальному предложение об оказании поддержки в пресечении противоправных действий в отношении него.

Бизнесмен Евгений Пригожин решил отказаться от заявленных исковых требований по делу о клевете, распространенной на YouTube-канале "Навальный Live". Дело в том, что представитель основателя ФБК (признан иноагентом в России) неоднократно утверждал, что его клиент не имеет отношения к данному каналу. В связи с этим, сообщает пресс-служба компании "Конкорд" на официальной странице в соцсети "ВКонтакте", предприниматель решил оказать помощь блогеру.

"В связи с отказом Навального от Ютуб-канала истец принял решение отказаться от заявленных исковых требований в его адрес, а также оказать содействие в привлечении к ответственности тех, кто использует его имя в корыстных целях, публикует на канале "Навальный Live" клевету и публично призывает к осуществлению экстремистской деятельности", — сказано в заявлении.

Кроме того, сам Евгений Пригожин также прокомментировал информацию о том, что его юристы готовы пойти на беспрецедентный шаг и оказать поддержку Навальному в поисках злоумышленников, которые от его имени совершают противоправные действия.

"Я Навальному, как отец родной. Его все не любят. Американцы его травят всякой гадостью, немцы выслали из страны и фактически посадили в тюрьму. Его друзья, Волков и К° грабят его. Только я всегда пытался спасти его от скверны. Сначала я Навальному просто помогал, потом давал деньги на лечение, затем заявил о его соратниках, которые хотели отравить его", — заявил Пригожин.

Предприниматель также отметил, что в настоящий момент его команда решает сложнейшую задачу и пытается найти способ, как помочь блогеру в данной ситуации.

Сейчас я хочу найти злоумышленников, которые управляли его основным ресурсом — каналом "Навальный Live", который, как оказалось, Навальному не принадлежит. Я и мои юристы готовы на беспрецедентный шаг. Мы решаем сложнейшую задачу и ищем способ, как спасти его душу", — подчеркнул петербургский бизнесмен.

Юристы Евгения Пригожина обратились в правоохранительные органы с просьбой установить личности тех, кто ведет YouTube-канал "Навальный Live". Предприниматель отозвал свой иск в суде против блогера, защита которого утверждает, что тот не имеет никакого отношения к данному ресурсу.