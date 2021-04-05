Гинцбург вспомнил "самый смешной миф" о российской вакцине "Спутник V"

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о самом смешном мифе про вакцину "Спутник V".

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о самом смешном мифе про вакцину "Спутник V".

Специалиста заставила улыбнуться информация о том, что якобы российские хакеры института Гамалеи украли план создания вакцинного препарата у AstraZeneca. Об этом Гинцбург заявил в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее в шутку предложил "отдать долг" и повысить эффективность зарубежного препарата AstraZeneca с помощью компонента российской вакцины. В конце прошлого года Центр Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания "Р-Фарм" подписали меморандум о взаимодействии, который предполагает сотрудничество в клинических испытаниях комбинированного применения "Спутника V" и вакцины AZD1222.

Позже Дмитриев заявил, что такая комбинация повышает эффективность вакцины AstraZeneca. Также он отмечал открытость России к партнерству с другими производителями, если эффективность их вакцин ниже 90%.