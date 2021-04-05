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11:37   5 Апреля 2021
Россия

Педагоги по музыке пожаловались на дискриминацию в Татарстане

Педагоги по музыке пожаловались на дискриминацию в Татарстане

Оптимизация педагогической отрасли в Татарстане спровоцировало увеличения нагрузки и падение доходов музыкальных руководителей. Об этом заявили работники сферы образования.

Они написали жалобу руководству страны. Педагоги объяснили, что процесс музыкального образования в республике построен по «остаточному принципу», а самому предмету уделено недостаточно внимания.

Более того, по мнению учителей, главной составляющей их работы стал уход за детьми, а не обучению предмету. Все это, отметили они, происходит на фоне снижения количества рабочих мест и кратного падения уровня доходов.

«Происходит дискриминация профессии музыкального руководителя и падение уровня жизни», — отметили педагоги.

Они также акцентировали внимание на том, что преподаватель музыки в госучреждении оценен ниже своих коллег, несмотря на необходимость получения двойного образования (музыкального и педагогического).

Отметим, что, согласно намеченной оптимизации, зарплата музыкальных руководителей в ряде районов Республики Татарстан снизится в два, а то и в три раза.

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#россия #зарплата #жалоба #учителя #музыка

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