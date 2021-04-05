Россия и КНР усиливают влияние на мировой арене продажей вакцин от COVID-19

Россия и Китай захватывают мир своей кампанией по реализации вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили американские СМИ.

Россия и Китай захватывают мир своей кампанией по реализации вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили американские СМИ.

Продавая или поставляя бесплатно препараты от COVID-19 в другие страны, Москва и Пекин укрепляют свои связи на мировой арене. Это вызывает недовольство у США, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Бывших американских дипломатов огорчило, что Вашингтон сам отказался от проведения кампании по поставкам препарата от COVID-19 в другие государства. Власти США предпочли хранить вакцины у себя, что вызвало недовольство у некоторых их политических союзников.

"Соединенные Штаты до недавнего времени были страной, к которой обращались за помощью в случае любой масштабной катастрофы в области здравоохранения. Поэтому, то, что мы устранились и не участвуем в этом состязании, обескураживает и вызывает серьезное беспокойство", — заявил экс-заместитель госсекретаря США Томас Шеннон.

Если президент США Джо Байден не начнет кампанию по поставкам препарата, то лидеры других стран поймут, что Вашингтон не стоит считать надежным партнером, уверен Шеннон.