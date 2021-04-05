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10:51   5 Апреля 2021
Армия

Глава ДНР назвал "крайне малым" шанс остановить конфликт в Донбассе

Глава ДНР назвал "крайне малым" шанс остановить конфликт в Донбассе

Глава ДНР Денис Пушилин не исключает возможности полномасштабной атаки украинской армии на Донбасс.

Официальный представитель народной республики отметил, что для очередной атаки на ЛНР и ДНР "у Украины все готово".

"Физические возможности такие со стороны Украины есть, технические тоже. У Украины для этого все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим", — сказал он.

По мнению главы республики, шансы остановить вооруженный конфликт в Донбассе крайне малы.

Напомним, в апреле 2014 года киевские власти начали военную операцию против ЛНР и ДНР после государственного переворота на Украине. Согласно последним данным ООН, жертвами гражданского конфликта стали около 13 тысяч человек.

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#донбасс #днр #пушилин

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