Глава ДНР назвал "крайне малым" шанс остановить конфликт в Донбассе

Глава ДНР Денис Пушилин не исключает возможности полномасштабной атаки украинской армии на Донбасс.

Глава ДНР Денис Пушилин не исключает возможности полномасштабной атаки украинской армии на Донбасс.

Официальный представитель народной республики отметил, что для очередной атаки на ЛНР и ДНР "у Украины все готово".

"Физические возможности такие со стороны Украины есть, технические тоже. У Украины для этого все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим", — сказал он.

По мнению главы республики, шансы остановить вооруженный конфликт в Донбассе крайне малы.

Напомним, в апреле 2014 года киевские власти начали военную операцию против ЛНР и ДНР после государственного переворота на Украине. Согласно последним данным ООН, жертвами гражданского конфликта стали около 13 тысяч человек.