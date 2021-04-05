Судья получил серьезную травму головы на Кубани

Медики госпитализировали судью Прикубанского районного суда Краснодара после падения. У работника дворца правосудия диагностировали травму головы.

Медики госпитализировали судью Прикубанского районного суда Краснодара после падения. У работника дворца правосудия диагностировали травму головы.

Незадолго до госпитализации пострадавшего судью нашли с пробитой головой у его дома. Полученная мужчиной травма оказалась серьезной, поэтому на место ЧП была вызвана скорая. В больнице новоприбывшему пациенту оказали необходимую помощь. По предварительной информации, он находится в тяжелом состоянии.

При каких обстоятельствах судья получил травму, пока не сообщается, передает ТАСС. Однако источники в экстренных службах региона указывают, что случившееся носит бытовой характер.