Замглавы МИД РФ Панкин назвал санкции США против "СП-2" бесполезными

США продолжают усиливать давление на "Северный поток — 2", потому что строительство газопровода скоро завершат. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

США продолжают усиливать давление на "Северный поток — 2", потому что строительство газопровода скоро завершат. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Вашингтон усиливает давление на проект, угрожая санкциями компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода. Ограничительные меры, которые вводят американцы, возмущают не только Россию, но и ряд европейских стран, отметил Панкин. Они не понимают, почему должны отказываться от выгодного газопровода и поставок по нему.

Дипломат уверен, что даже санкции не остановят строительство "Северного потока — 2".