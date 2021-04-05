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10:50   5 Апреля 2021
Политика

Замглавы МИД РФ Панкин назвал санкции США против "СП-2" бесполезными

Замглавы МИД РФ Панкин назвал санкции США против "СП-2" бесполезными

США продолжают усиливать давление на "Северный поток — 2", потому что строительство газопровода скоро завершат. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Вашингтон усиливает давление на проект, угрожая санкциями компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода. Ограничительные меры, которые вводят американцы, возмущают не только Россию, но и ряд европейских стран, отметил Панкин. Они не понимают, почему должны отказываться от выгодного газопровода и поставок по нему.

Дипломат уверен, что даже санкции не остановят строительство "Северного потока — 2".

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#сша #санкции #северный поток

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