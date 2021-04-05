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10:39   5 Апреля 2021
Политика

МИД сообщил о подготовке мер на случай враждебных шагов против суверенитета РФ

МИД сообщил о подготовке мер на случай враждебных шагов против суверенитета РФ

Россия работает над созданием мер на случай враждебности в отношении суверенного долга. Об этом сообщил МИД РФ.

Замглавы внешнеполитического ведомства Александр Панкин сообщил о подготовке мер для ответа на враждебные шаги. По его словам, они будут выверенными и адекватными. Такой комментарий дипломат дал РИА Новости на фоне возможных санкций Вашингтона против российских гособлигаций. Панкин уверен, что новые ограничения навредят конкурентоспособности финансовых институтов США.

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#мид #суверенитет #панкин

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