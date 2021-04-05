ФСБ предотвратила теракт в Ставрополье

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали сторонника международных террористических организаций, готовившего нападение на правоохранителей в Ставропольском крае.

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали сторонника международных террористических организаций, готовившего нападение на правоохранителей в Ставропольском крае.

Ранее судимого гражданина РФ 1996 года рождения задержали в Кисловодске вместе с тремя подельниками, которые являются членами ячейки международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, организация запрещена в РФ). Он занимался подготовкой теракта с использованием самодельных взрывных устройств, сообщили в ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, сообщники молодого человека имеют отношение к организации канала финансирования боевиков террористических структур в Сирии.