Отключение РФ от SWIFT: по чьим карманам ударит возможный «банковский переворот»

Отключение России от международной платежной системы SWIFT вполне реально. Но кому будет хуже?

Отключение России от международной платежной системы SWIFT вполне реально: в стране может появиться альтернативная платежная система, предупредил 5 апреля замглавы МИД Александр Панкин.

«Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе», — цитирует дипломата РИА Новости.

SWIFT — международная система платежных переводов с европейской «головой». Юридически это кооператив, основанный в 1973 году в Бельгии. Его соучредителями выступили 248 банков из 19 стран, а на сегодняшний день членами SWIFT стали около 12 тысяч финансовых учреждений. По сути, система нужна для беспрепятственных банковских переводов в другие страны, но используется в том числе и для переводов между банками внутри одной страны.

О возможном отключении от SWIFT власти заговорили с 2018 года, а начали готовиться к такому развитию событий еще раньше. В 2014-м, аккурат после присоединения Крыма, Банк России даже предоставил кредитным организациям свою Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) в формате SWIFT. Но сейчас вопрос стоит особенно остро — снова из-за политики.

Политический вопрос

Судя по частоте заявлений федеральных властей об отключении России от SWIFT, не исключено, что в ближайшее время РФ станет третьей страной после Ирана и КНДР, в которой банковские переводы будут проходить альтернативными способами. На протекционистский курс в сфере платежных систем в Кремле указали не просто в свете охлаждения дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном, а после практически прямой «угрозы»: в декабре 2020 года о возможности лишения России доступа к SWIFT сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в команде американского президента Джо Байдена.

В конце марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нельзя исключать «ни одну из потенциальных угроз» в свете санкционных устремлений «наших оппонентов, особенно Соединенных Штатов Америки». По его словам, ограничительные меры со стороны Запада могут быть непредсказуемыми.

Одновременно с Кремлем о необходимом уходе от западных платежных систем объявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров — что характерно, выступая перед китайскими журналистами. По его словам, США ставят своей задачей ограничить технологическое развитие и России, и Китая. Чтобы этого избежать, необходимо не только отказаться от SWIFT, но и перейти к расчетам в альтернативных доллару валютах.

«Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Жизнь заставляет нас выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от тех «причуд», которые демонстрируют наши западные партнеры. Они продвигают свою идеологизированную повестку дня, нацеленную на сохранение своего доминирования за счет сдерживания развития других стран», — отмечал Лавров.

Принципиально важно, что SWIFT — частный кооператив, де-юре не принадлежащий государственным структурам, но отчитывающийся перед властями Бельгии. Технически это глобальная сеть без бюрократических государственных ограничений в движении финансовых потоков. Изначально о политике речи не шло: отношения между членами SWIFT сугубо рыночные, построенные на выгоде двух сторон — быстрые безопасные переводы и комиссии за них.

Но 20 лет назад, после теракта 11 сентября 2001 года, власти США взяли SWIFT под контроль. ФБР и министерство финансов получили доступ к информации сети SWIFT, чтобы отслеживать возможные денежные переводы террористов. Американские полномочия в бельгийской системе ширились: под давлением США от SWIFT сначала отключили три банка из КНДР в 2017-м, а годом позже и банки Ирана. Иначе Штаты грозились принять меры против бельгийской компании.

Альтернатива уже есть

Северной Корее эксперты предсказывали неприятные экономические последствия, но предполагали, что способ обойти запрет найдется — всего к системе подключено 20 кредитных организаций в стране, а под ограничениями всего три крупнейших банка. Тегеран же создал альтернативную систему банковских переводов в октябре 2018 года, что в Евросоюзе крайне приветствовали и пошли навстречу.

На всякий случай ЕС тоже решил обезопасить себя от американских ультиматумов. Так в июне 2019 года прошла первая транзакция в новой платежной системе INSTEX, штаб-квартира которой находится в Париже. Система была создана специально для торговли стран ЕС с Ираном в обход американских санкций. Не остался в стороне и Китай: на уже традиционную конфронтацию с США там отреагировали запуском своей системы межбанковских платежей CIPS в 2015 году.

В России же, помимо системы СПФС, в 2019 году появилась еще одна — Система быстрых платежей (СБП), позволяющая переводить средства по номеру телефона, даже если стороны имеют счета в разных банках. По сути, это второй аналог SWIFT внутри одной страны, коллективный договор российских банков. Планируется и третий, более технологичный вариант.

Так эпоха монополии SWIFT начала подходить к концу. На рынке банковских переводов у бельгийской компании появляется все больше конкурентов, а поспособствовала этому попытка американских властей смешать политически конъюнктурное и экономически выгодное. Отсюда вырастают и конкурентные преимущества национальных аналогов SWIFT: стабильность банковской системы и независимость от политических намерений отдельно взятой страны.

Последствия для россиян

По итогам 2017 года доля внутренних транзакций (то есть между российскими банками) составила 78% от общего количества переводов российских пользователей SWIFT. Большинство россиян переводит деньги в границах страны, поэтому потенциальное отключение от международной системы вряд ли будет критичным для среднестатистического жителя.

Эту теорию подтверждает экономист Антон Шабанов, но предупреждает: международные платежи могут ударить по карману отправителей.

«Есть и внутрибанковские переводы, и СБП все больше и больше разворачивается. Внутри России альтернативы есть, тут ничего не изменится. Сейчас прогнозировать негативные последствия от возможного отключения SWIFT сложно, но, прежде всего, проблема коснется международных платежей: они станут более трудоемкими и дорогими для тех, кто их осуществляет. Но большинство населения России напрямую это не коснется — многие вряд ли заметят, что произошло», — рассказал экономист в комментарии «Политики Сегодня».

Прогнозы американских экспертов более пессимистичные. В 2018 году, когда глава Центробанка Эльвира Набиуллина вновь упомянула о создании российской системы финансовых переводов, экономист Тимоти Эш в статье для CNBC назвал такие планы «не очень правдоподобными». По его словам, национальный аналог SWIFT может сработать для внутреннего рынка и некоторых незападных рынков, но для работы с западными партнерами это «не реалистично».

Однако любой запрет рождает противодействие. Не исключено, что отключение РФ от SWIFT по инициативе США огорчит и российских предпринимателей, сотрудничающих с западными рынками, и западных бизнесменов, ведущих дела с Россией. С другой стороны, международные альтернативы бельгийской системе уже есть: ведь не спроста в российском МИД упомянули блокчейн и «новые технологические основы» — на переводы криптовалют американская политика не распространяется.