NBC News: США могут сдать позиции из-за жадности в «вакцинной политике»

Американские журналисты считают, что США после пандемии может потерять позиции на международной арене, а Россия и Китай, напротив, усилят влияние.

США из-за «вакцинной политики» могут потерять свои позиции на международной арене, в то время как Россия и Китай, напротив, увеличивают свое влияние в мире. К такому выводу пришли журналисты американского телеканала NBC News.

В статье сказано, что администрация Соединенных Штатов еще при 45-м президенте Дональде Трампе заняла опасную позицию, решив обеспечивать вакцинами преимущественно свое население. Такая жадность может привести к потере доверия со стороны других государств, и в будущем они будут считать США ненадежным партнером.

«Соединенные Штаты до недавнего времени были страной, к которой обращались за помощью в случае любой масштабной катастрофы в области здравоохранения. Поэтому то, что мы устранились и не участвуем в этом состязании [поставка вакцин от COVID-19, — прим. ред.], обескураживает и вызывает серьезное беспокойство», — поделился Томас Шеннон, экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам.

По словам эксперта лондонской исследовательской группы Economist Intelligence Unit (The EIU), и Россия, и Китай преимущественно поставляют вакцины туда, где годами конкурировали с Западом за усиление влияния. Речь идет в первую очередь об африканских странах.

«Россия и Китай становятся несколько более привлекательными в качестве возможных моделей для дальнейших действий», — отметил бывший посол в Нигерии Джон Кэмпбелл.

Так, на сегодняшний день поставки российского «Спутник V» одобрили в 59 странах мира, более десяти из них даже заключили соглашения о производстве препарата на своей территории. При этом темпы вакцинации в РФ остаются одними из самых высоких в мире.

Китай в свою очередь отправил за границу 118 млн доз Sinopharm, что составляет почти половину от общего объема производства. США, по данным экспертов, произвели за время пандемии чуть больше 200 млн доз.

Журналисты NBC News отмечают, что поделились американцы пока лишь только с приграничными Мексикой и Канадой, отправив туда около 4 миллионов не использованных ампул.

«Из-за национализма Запада по отношению к собственным вакцинам возник вакуум, в условиях которого страны с низким и средним уровнем дохода не смогли получить доступ к вакцинам. А Пекин и Москва были только рады включиться и прийти на выручку», — написали американские журналисты.

Между тем дипломатия России и Китая в отношении вакцинации уже дала странам первые ощутимые результаты. Американцы заметили, что после поставки более 5,2 млн доз «Спутник V» в Боливию, президенты стран начали обсуждать совместные планы на будущее, начиная с добычи полезных ископаемых и заканчивая строительством АЭС.

Китай же получил нового идеологического союзника в Северной Африке после того, как в марте отправил в Алжир партию вакцин на благотворительной основе.

Как сообщает американское издание, с приходом новой власти США все-таки решили сменить вектор «вакцинной политики». Президент Соединенных Штатов Джо Байден выделил 4 млрд долларов для международной программы распределения вакцин и приказал отправлять остатки американского препарата в более бедные страны.

Но некоторые эксперты считают, что менять тактику уже поздно.

«Если бы я по-прежнему работала в посольстве, я бы сказала, что здесь нам нужно подключиться к работе, вступить в игру. Но я бы также сказала, что, по-моему, мы проиграли», — заключила Агата Демараис, директор по глобальному прогнозированию The EIU.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда России удастся взять под контроль пандемию.