Российский врач развенчал популярный среди противников вакцинации миф

Сторонники теории заговоров и противники вакцинации считают, что при вакцинации от коронавируса пациента "чипируют" с неким злым умыслом. Это обычный миф.

Сторонники теории заговоров и противники вакцинации считают, что при вакцинации от коронавируса пациента "чипируют" с неким злым умыслом. Это обычный миф.

Принцип "чипирования" населения при вакцинации от коронавирусной инфекции имеет место быть, но с большой оговоркой и в другом контексте. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал врач-реаниматолог, основатель медицинской компании "Инвитро" Александр Островский.

"Кто-то и вовсе придумал, что вакцинация - это чипирование населения, с очень негативной коннотацией. Хотя в каком-то смысле, в основе вакцинации действительно заложен принцип чипирования, то есть носитель информации - ДНК, РНК или сам убитый вирус - искусственно вводится в ваш организм для того, чтобы ваша биологическая система запустила программу производства определенного белка - антител", — уточнил он.

Специалист отметил, что вакцинацию очень важно популяризировать среди россиян. По мнению Островского, население отказывается верить в смертельную опасность коронавирусной инфекции, поэтому необходимо рассказывать им о серьезных последствиях COVID-19 для здоровья.