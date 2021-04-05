Корнилов посмеялся над попыткой Украины объявить войну России

Верховная рада Украины, на днях принявшая постановление с определением, что Россия и Украина находятся в состоянии вооруженного конфликта, фактически объявила войну РФ. В Москве, правда, на официальном уровне на это никак не отреагировали.

Верховная рада Украины, на днях принявшая постановление с определением, что Россия и Украина находятся в состоянии вооруженного конфликта, фактически объявила войну Российской Федерации. В Москве, правда, на официальном уровне на это никак не отреагировали.

Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей заявил ранее политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Также политолог прокомментировал слова генерал-лейтенанта ВСУ Михаила Забродского, который в эфире телепередачи «Свобода слова» высказал мнение, что Украина, в случае «агрессивного вторжения» России, сможет рассчитывать только на свою армию. Забродский усомнился в том, что американцы в случае необходимости оперативно пришлют на помощь Киеву свои дивизии, и поэтому, добавил генерал-лейтенант, украинское правительство должно сосредоточить усилия на укреплении обороноспособности страны.

«Какая страшная реальность открылась украинским генералам! Раньше-то они были уверены, что американский народ будет сражаться за них до последнего солдата и защищать гордую Украину, пока ее собственные призывники будут убегать в Польшу на заработки!», — со смехом прокомментировал эти откровения Корнилов.

По словам политолога, он безусловно рад такой проницательности отдельных представителей украинских вооруженных сил, но в этой ситуации удивляет то, что они с 2014 года не переставая кричат о своих успехах в отражении «российской агрессии»

«По их мысли, вторжение состоялось в 2014 году, и с тех пор гордые украинские вояки изо всех сил удерживают нашу армию — если бы не это, она бы уже дошла до Одессы и создала огромную Новороссию!», — напомнил Корнилов.

На протяжении семи лет якобы продолжающегося «вторжения», по словам политолога, Генеральный штаб ВСУ так и не понял, что никто не готов и не будет сражаться за Украину, кроме разве что собранных по тюрьмам боевиков. И наконец, на восьмом году «войны» до генералов ВСУ наконец дошло осознание этой суровой реальности, заключил эксперт.

Напомним, Следственный комитет РФ еще в сентябре 2017 года возбудил в отношении украинского генерал-лейтенанта Михаила Забродского уголовное дело по статься УК «применение запрещенных средств и методов ведения войны» и «геноцид», и объявил командующего Высокомобильными десантными войсками ВСУ в розыск.