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9:48   5 Апреля 2021
Политика

Обострение конфликта в Донбассе станет темой пресс-конференции в медиацентре "Патриот"

Обострение конфликта в Донбассе станет темой пресс-конференции в медиацентре "Патриот"

Политики и эксперты обсудят обострение конфликта в Донбассе и ситуацию на Украине в целом в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы "Патриот".

Пресс-конференция на тему "Война и мир. Донбасс и Украина сегодня" пройдет 5 апреля в 12.00.

В рамках эфира эксперты и журналисты проанализируют ситуацию на Украине и Донбассе, изучат позицию Франции и Германии по конфликту на юго-востоке, а также попытаются выяснить, есть ли шанс на выполнение минских договоренностей.

В рамках эфира законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели дадут характеристику ВСУ, ДНР и ЛНР, а также ответят на вопрос, сможет ли защитить себя Донбасс без помощи России.

Прямую трансляцию пресс-конференции можно увидеть по этой ссылке.

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#украина #пресс-конференция #фан

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