Граждане Японии выступили за отставку премьер-министра страны Суги

Около 60% граждан Японии выступили за отставку премьер-министра страны Есихидэ Суга. Такие данные получила газета Yomiuri в ходе телефонного опроса.

Около 60% граждан Японии выступили за отставку премьер-министра страны Есихидэ Суга. Такие данные получила газета Yomiuri в ходе телефонного опроса.

В опросе приняли участие свыше тысячи японских избирателей в возрасте от 18 до 75 лет, которых выбрали случайным образом.

Порядка 12% респондентов высказались за немедленную отставку премьер-министра страны, который является лидером правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). 47% заявили, что он должен покинуть свой пост в сентябре, когда истекает срок его полномочий.

ЛДП имеет большинство представителей в парламенте страны, поэтому ее руководитель с легкостью побеждает, когда там избирают главу правительства.

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга сообщил о намерении встретиться с президентом США Джо Байденом. Он собирается пригласить коллегу на Олимпийские игры в Токио, передает сайт 360tv.ru.