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9:37   5 Апреля 2021
Политика

Избранный лидер Вьетнама принес присягу на верность государству

Избранный лидер Вьетнама принес присягу на верность государству

Избранный президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук принес присягу на верность народу и государству.

Отмечается, что церемония вступления главы государства в должность состоялась сразу же после оглашения результатов голосования по выборам вьетнамского президента.

"Перед священным государственным флагом, Национальным собранием, соотечественниками и избирателями всей страны я, президент Социалистической Республики Вьетнам, клянусь быть всецело верным родине, народу, Конституции Социалистической Республики Вьетнам и приложить все усилия для успешного выполнения задач, порученных партией, государством и народом", — заявил лидер СРВ.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщал, что Министерство здравоохранения Вьетнама зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщал сайт 360tv.ru.

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#выборы #вьетнам #Нгуен Суан Фук

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