Избранный лидер Вьетнама принес присягу на верность государству

Избранный президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук принес присягу на верность народу и государству.

Избранный президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук принес присягу на верность народу и государству.

Отмечается, что церемония вступления главы государства в должность состоялась сразу же после оглашения результатов голосования по выборам вьетнамского президента.

"Перед священным государственным флагом, Национальным собранием, соотечественниками и избирателями всей страны я, президент Социалистической Республики Вьетнам, клянусь быть всецело верным родине, народу, Конституции Социалистической Республики Вьетнам и приложить все усилия для успешного выполнения задач, порученных партией, государством и народом", — заявил лидер СРВ.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщал, что Министерство здравоохранения Вьетнама зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщал сайт 360tv.ru.