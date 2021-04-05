Свалку с опасными химотходами обнаружили на окраине Красноярска

Бесхозные контейнеры с маркировкой химических отходов обнаружили на свалке в Красноярске. Природоохранная прокуратура начала проверку сообщений СМИ об опасной находке.

Бесхозные контейнеры с маркировкой химических отходов обнаружили на свалке в Красноярске. Природоохранная прокуратура начала проверку сообщений СМИ об опасной находке.

Химические отходы в оранжевых контейнерах нашли на территории Кировского района. Оперативные службы работали на месте происшествия. К проверке были привлечены специалисты Росприроднадзора, министерства экологии и рационального природопользования края.

Эксперты определяют степень опасности найденных контейнеров. Правоохранители обеспечивают безопасность в районе находки. Решается вопрос о передачи отходов в специализированную организацию.

Прокуратура даст оценку соблюдению закона об охране окружающей среды, а также осуществлению органом местного самоуправления земельного контроля на данной территории.