Компания LG объявила о прекращении производства смартфонов

Южнокорейская компания LG Electronics Inc. объявила о прекращении производства смартфонов и выходе из телефонного бизнеса из-за убыточности и высокой конкуренции в этой сфере.

Южнокорейская компания LG Electronics Inc. объявила о прекращении производства смартфонов и выходе из телефонного бизнеса из-за убыточности и высокой конкуренции в этой сфере.

Прекращение производства смартфонов может в краткосрочной перспективе привести к уменьшению доходов. Однако представители LG считают, что в результате такое решение позволит улучшить финансовое положение и эффективность управления. Об этом пишет агентство Yonhap.

LG начала нести убытки в телефонной сфере в 2015 году. За прошлый год эта сумма составила около 4,4 млрд долларов.