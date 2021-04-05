Шеин заявил о начале дедолларизации российской экономики

Уход от долларовых расчетов в России прогнозируется в течение четырех-пяти лет, рассказал главный инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин.

Уход от долларовых расчетов в России прогнозируется в течение четырех-пяти лет, рассказал главный инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин.

По словам специалиста, в России появились благоприятные условия для модернизации валютного рынка. Аргументация сложилась в результате накопления золота для обеспечения рубля, снижения вложения в активы, а также государственного и частного долга в долларах.

Кроме того, на решение повлияла агрессивная политика нового президента США Джо Байдена, которая повлекла снижение доверия к доллару, а также поставила под сомнение надежность и удобство использования его во взаиморасчетах.

"Вопрос ухода от долларовых расчетов неоднократно поднимался в последние годы, но впервые он озвучен как официальный курс. Фактически Россия объявила о начале выстраивания системы расчётов без использования валюты США", — отметил Шеин.

Специалист отметил, что приблизительно потребуется около пяти лет на трансформацию формировавшихся десятилетиями деловых торговых и банковских практик. При этом власти РФ заверяют, что политика дедолларизации экономики не предполагает запрета на хождение доллара, поскольку разговор идет о создании экономически выгодных условий для использования других валют.