Новый способ ограничения скорости автомобилей тестируют в России

В России предложили использовать динамические дорожные знаки и контролировать нарушения автоматически, чтобы заставить водителей снижать скорость в сложных погодных условиях.

В России предложили использовать динамические дорожные знаки и контролировать нарушения автоматически, чтобы заставить водителей снижать скорость в сложных погодных условиях.

Технология включает динамические дорожные знаки и систему комплексов фиксации. В зависимости от погодных условий новые дорожные знаки позволят уточнить информацию об ограничениях скоростного режима на электронном табло.

Использовать для фиксации нарушений предлагают три дорожные камеры. Две из них проконтролируют момент подъезда машины к арке с информационным табло. Фиксация произойдет, когда автомобиль попадет в их зону контроля.

Технология проходит стадию тестирования. Ею уже заинтересовался ряд регионов, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что правительство одобрило законопроект об ужесточении ответственности за нарушение ПДД подвергнутым административному наказанию лицом. Законопроект "О внесении изменения в статью 264(1) Уголовного кодекса РФ" предлагает изложить в новой редакции статью 264 (1) "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию" УК РФ.