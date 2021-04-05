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8:33   5 Апреля 2021
Технологии

МИД России предполагает создание альтернативы системе SWIFT

МИД России предполагает создание альтернативы системе SWIFT

Появление в России альтернативы платежной системы SWIFT возможно. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Он рассказал, что из-за стремительного развития технологий цифровых валют и блокчейна возможно создание базы международных расчетов на новой технологической основе. Об этом пишет РИА Новости.

Панкин добавил, что такая система станет не только реакцией на нынешнюю геополитическую обстановку, но и ответит на необходимость обновить методы оплаты с учетом достижений в цифровой сфере. Такая система не станет претендовать на монополию. Однако она станет современнее, чем SWIFT.

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