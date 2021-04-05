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8:15   5 Апреля 2021
Общество

Лига безопасного интернета попросила МВД проверить интервью Дудя на пропаганду наркотиков

Лига безопасного интернета попросила МВД проверить интервью Дудя на пропаганду наркотиков

Российская организация потребовала проанализировать беседу журналиста и блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ. Об этом сообщили волонтеры проекта.

Волонтеры Лиги обнаружили в беседе журналиста пропаганду наркотиков. Они обратились в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России, чтобы проверить законность высказываний видеоблогера.

Согласно действующему законодательству, части 1 статьи 46 Федерального закона от 8 января 1998 года №3 Ф3 "О наркотических средствах и психотропных веществах", а также статей 6.13 КоАП РФ, запрещено призывать к употреблению и распространению психотропных веществ, передает ТАСС.

По словам директора Лиги, крупные блогеры с многомиллионной аудиторией должны ответственно относиться к производимому контенту. Поскольку большая доля подписчиков — это дети и подростки. В организации подчеркнули, что считают недопустимым распространение информации, которая может повлечь риск для жизни и здоровья россиян.

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#наркотики #интервью #дудь

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