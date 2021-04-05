Лига безопасного интернета попросила МВД проверить интервью Дудя на пропаганду наркотиков

Российская организация потребовала проанализировать беседу журналиста и блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ. Об этом сообщили волонтеры проекта.

Российская организация потребовала проанализировать беседу журналиста и блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ. Об этом сообщили волонтеры проекта.

Волонтеры Лиги обнаружили в беседе журналиста пропаганду наркотиков. Они обратились в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России, чтобы проверить законность высказываний видеоблогера.

Согласно действующему законодательству, части 1 статьи 46 Федерального закона от 8 января 1998 года №3 Ф3 "О наркотических средствах и психотропных веществах", а также статей 6.13 КоАП РФ, запрещено призывать к употреблению и распространению психотропных веществ, передает ТАСС.

По словам директора Лиги, крупные блогеры с многомиллионной аудиторией должны ответственно относиться к производимому контенту. Поскольку большая доля подписчиков — это дети и подростки. В организации подчеркнули, что считают недопустимым распространение информации, которая может повлечь риск для жизни и здоровья россиян.