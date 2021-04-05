МИД РФ рассказал, как политика США ставит под сомнение надежность доллара

Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что уменьшение предсказуемости политики Вашингтона ставит под сомнение удобство и надежность использования во взаиморасчетах доллара.

Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что уменьшение предсказуемости политики Вашингтона ставит под сомнение удобство и надежность использования во взаиморасчетах доллара.

По словам дипломата, тенденция сокращения использования во взаиморасчетах по торговым операциям доллара стала объективной реакцией на геополитическую реальность, сложившуюся в настоящее время.

"Снижение предсказуемости экономической политики США и неконтролируемое введение ими необоснованных ограничительных мер ставят под сомнение надежность и удобство применения американской денежной единицы как приоритетной валюты контракта", — цитирует замминистра иностранных дел России РИА Новости.

Ранее ученые Гарвардского университета обнаружили признаки ослабления доллара на мировом валютном рынке. Влияние в настоящее время наращивает китайский юань. В будущем модернизация китайской валюты может серьезно ударить по американской экономике.

Доллар США остается основной валютой больше чем для половины мирового ВВП. Американская экономика и работа государственной системы зависят от колебаний и устойчивости национальной валюты. Но Китай усилил свое политико-экономическое влияние и уже не может полагаться на Федеральную резервную систему США.