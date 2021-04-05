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7:43   5 Апреля 2021
Политика

МИД РФ рассказал, как политика США ставит под сомнение надежность доллара

МИД РФ рассказал, как политика США ставит под сомнение надежность доллара

Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что уменьшение предсказуемости политики Вашингтона ставит под сомнение удобство и надежность использования во взаиморасчетах доллара.

По словам дипломата, тенденция сокращения использования во взаиморасчетах по торговым операциям доллара стала объективной реакцией на геополитическую реальность, сложившуюся в настоящее время.

"Снижение предсказуемости экономической политики США и неконтролируемое введение ими необоснованных ограничительных мер ставят под сомнение надежность и удобство применения американской денежной единицы как приоритетной валюты контракта", — цитирует замминистра иностранных дел России РИА Новости.

Ранее ученые Гарвардского университета обнаружили признаки ослабления доллара на мировом валютном рынке. Влияние в настоящее время наращивает китайский юань. В будущем модернизация китайской валюты может серьезно ударить по американской экономике.

Доллар США остается основной валютой больше чем для половины мирового ВВП. Американская экономика и работа государственной системы зависят от колебаний и устойчивости национальной валюты. Но Китай усилил свое политико-экономическое влияние и уже не может полагаться на Федеральную резервную систему США.

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#россия #сша #доллар

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