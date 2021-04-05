Железнодорожные войска начали строительство второй ветки БАМа

Строительство второй ветки Байкало-Амурской магистрали начинают подразделения Пятой отдельной бригады Железнодорожных войск вооруженных сил России.

Строительство второй ветки Байкало-Амурской магистрали начинают подразделения Пятой отдельной бригады Железнодорожных войск вооруженных сил России.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны. В сообщении также указано, что строительство начнется 5 апреля.

"Пятого числа 5-я бригада начинает выходить на заданный участок. Мы должны построить вторую ветку Байкало-Амурской магистрали", — заявил замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

Военный отметил, что при строительстве ветки будут задействованы все десять бригад ЖД войск. Им определен участок от Улака до Февральска. Расстояние составляет 340 км.