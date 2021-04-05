Депутат Госдумы сообщил о развитии антиалкогольной стратегии в России

Российские специалисты разрабатывают план по борьбе со злоупотреблением спиртного в стране. Стратегия будет рассчитана на десять лет.

Российские специалисты разрабатывают план по борьбе со злоупотреблением спиртного в стране. Стратегия будет рассчитана на десять лет.

Такая стратегия будет направлена на то, чтобы снизить в стране потребление алкоголя. В сообщении говорится, что главным составляющим в борьбе станет просветительская работа. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Николай Говорин. Об этом сообщает издание радио Sputnik.

По его мнению, необходимо сообщать людям о вредности спиртного и повышать культуру ответственного отношения к своему здоровью. Он рассказал, что нужно вести работу по созданию грамотной информационной политики.