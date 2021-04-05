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6:36   5 Апреля 2021
Общество

Гинцбург рассказал о причинах медленного вывода "Спутника V" на рынок в ЕС

Гинцбург рассказал о причинах медленного вывода "Спутника V" на рынок в ЕС

Евросоюз не торопится выводить на свой рынок российскую вакцину "Спутник V", опасаясь ее высокого качества. Такое заявление сделал глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург.

В диалоге с РИА Новости он отметил, что Брюссель не торопится выводить вакцину на рынок как полноценный коммерческий продукт. Он рассказал, что европейские страны-участницы ЕС опасаются высоких потребительских свойств препарата. Это может "немного задвинуть" продукты, которые они продвигают.

С начала марта стартовал этап прохождения экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, в которой участвует вакцина против коронавируса "Спутник V". Ведомство выдает рекомендации по использованию подобных препаратов на территории ЕС.

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#россия #ес #вакцина #Спутник V

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