Гинцбург рассказал о причинах медленного вывода "Спутника V" на рынок в ЕС

Евросоюз не торопится выводить на свой рынок российскую вакцину "Спутник V", опасаясь ее высокого качества. Такое заявление сделал глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Евросоюз не торопится выводить на свой рынок российскую вакцину "Спутник V", опасаясь ее высокого качества. Такое заявление сделал глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург.

В диалоге с РИА Новости он отметил, что Брюссель не торопится выводить вакцину на рынок как полноценный коммерческий продукт. Он рассказал, что европейские страны-участницы ЕС опасаются высоких потребительских свойств препарата. Это может "немного задвинуть" продукты, которые они продвигают.

С начала марта стартовал этап прохождения экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, в которой участвует вакцина против коронавируса "Спутник V". Ведомство выдает рекомендации по использованию подобных препаратов на территории ЕС.