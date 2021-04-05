Решение Зеленского ввести санкции против украинцев раскритиковали в Раде

Спикер Верховной рады Украины, член партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков раскритиковал новые санкции, которые подписал президент страны Владимир Зеленский.

Спикер Верховной рады Украины, член партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков раскритиковал новые санкции, которые подписал президент страны Владимир Зеленский.

Новые ограничения затронули также десятерых граждан Украины. Этот факт возмутил политика. Об этом пишет издание "Цензор.нет".

"Если же речь идет об украинских субъектах хозяйственной деятельности или гражданах Украины, и они нарушили наши законы, и тем более работают против нашей страны — то тут не санкции нужно применять", — пояснил он.

По его мнению в таком случае стоит действовать согласно статьям уголовного кодекса страны. Виноватые должны быть привлечены к наказанию. Над таким процессом необходимо работать сотрудникам правоохранительных органов, подытожил свою речь Разумков.