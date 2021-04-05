АТОР спрогнозировал сроки открытия Европы для туристов из РФ

Россияне смогут попасть в страны Европы и Юго-Восточной Азии не раньше осени. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Россияне смогут попасть в страны Европы и Юго-Восточной Азии не раньше осени. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Летом вряд ли Европа будет открыта для россиян. Все зависит от обстановки с коронавирусом, которая далеко не хорошая на текущий период. По оптимистичному прогнозу Европа откроется осенью, по пессимистичному — в начале 2022 года. Об этом пишет газета "Известия".

Страны Юго-Восточной Азии для полноценного отдыха будут доступны россиянам только осенью или зимой, считает Ломидзе. По ее словам, Таиланд, Вьетнам и Индонезия работают над принятием иностранных туристов и к лету могут отменить карантин, но будет уже не сезон.