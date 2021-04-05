Эксперт Минобороны оценил вероятность освобождения от службы в армии при коронавирусе

Граждане, переболевшие COVID-19, подлежат призыву на военную службу. Об этом сообщил главный военно-врачебный эксперт Минобороны России Андрей Дацко.

Граждане, переболевшие COVID-19, подлежат призыву на военную службу. Об этом сообщил главный военно-врачебный эксперт Минобороны России Андрей Дацко.

Специалист отметил, что если призывник перенес коронавирус, однако вылечился и не имеет осложнений, то он годен. По прибытию в армию его направляют на сборный пункт, где он повторно проходит все необходимые проверки состояния здоровья. В случае выявления коронавируса, молодой человек отправляется на лечение.

"После выздоровления, если нет никаких осложнений, он опять становится кандидатом на призыв в Вооруженные силы", — подчернкул Дацко, передает издание РБК.

Он также сообщил, что современные методы лечения помогают быстро лечить от инфекции и предотвращать неприятные последствия. Поэтому никаких оснований для освобождения от армии нет.