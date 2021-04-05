Принцы Гарри и Уильям ради матери забыли о конфликте

Принцы Гарри и Уильям Уэльские решили прекратить конфликт ради своей матери, принцессы Дианы.

Принцы Гарри и Уильям Уэльские решили прекратить конфликт ради своей матери, принцессы Дианы.

Братья решили объединиться для того, чтобы согласовать финальный проект статуи в память о принцессе Диане, ушедшей из жизни более 20 лет назад. Об этом сообщает Daily Star.

Скандальное интервью Гарри и его супруги Меган Маркл стало причиной ссоры между братьями. Во время беседы с американской телеведущей Опре Уинфри семейная пара рассказала о трудных отношениях с королевской семьей.

Открытие памятника в торжественной обстановке пройдет 1 июля в Кенсингтонском дворце. В этот день Диане могло исполниться 60 лет. Последние несколько месяцев скульптор Ян Ранк-Бродли работал с Гарри и Уильямом. Скульптура принцессы была отправлена на отливку после согласования с братьями.