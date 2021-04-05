Аналитики посчитали прирост численности населения в регионах России

Наибольший прирост численности населения был зафиксирован в Севастополе, Ингушетии, Ленинградской области и Чечне.

Наибольший прирост численности населения был зафиксирован в Севастополе, Ингушетии, Ленинградской области и Чечне.

В четырех регионах России численность населения выросла более чем на 3,5 процента. В девяти субъектах Российской Федерации зафиксирован прирост в диапазоне 1,5-3,5 процента. Также в пределах 0,5-1,5 процента увеличилась численность жителей в пяти регионах страны. Об этом пишет РИА Новости.

За последние два года на 206,9 тысячи человек выросло количество населения Московской области, в Москве стало проживать на 148 тысяч человек больше, чем в 2018 году. Минимальный прирост численности жителей был зафиксирован на Чукотке.