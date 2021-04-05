Финансисты предупредили о рисках оттока вкладов для некрупных банков России

Сохраняющиеся в текущем году риски оттока средств физлиц со срочных вкладов могут ограничить значительное число банков в объеме активных операций. Об этом рассказали в АКРА.

Сохраняющиеся в текущем году риски оттока средств физлиц со срочных вкладов могут ограничить значительное число банков в объеме активных операций. Об этом рассказали в АКРА.

Лучше всего защищены от этого риска банки из рейтинга 20 лучших. Они свободнее замещают срочные депозиты средствами на текущих счетах, в том числе благодаря зарплатным проектам. Почти все из них продемонстрировали приток средств физических лиц.

Срочные вклады населения являются основным источником фондирования почти половины российских банков. Особенно их роль высока у кредитных организаций, занимающих по размеру активов 20-50-е места. Таким образом, в низких банках возникает риск ликвидности.