2:48 5 Апреля 2021Экономика
Финансисты предупредили о рисках оттока вкладов для некрупных банков России
Сохраняющиеся в текущем году риски оттока средств физлиц со срочных вкладов могут ограничить значительное число банков в объеме активных операций. Об этом рассказали в АКРА.
Сохраняющиеся в текущем году риски оттока средств физлиц со срочных вкладов могут ограничить значительное число банков в объеме активных операций. Об этом рассказали в АКРА.
Лучше всего защищены от этого риска банки из рейтинга 20 лучших. Они свободнее замещают срочные депозиты средствами на текущих счетах, в том числе благодаря зарплатным проектам. Почти все из них продемонстрировали приток средств физических лиц.
Срочные вклады населения являются основным источником фондирования почти половины российских банков. Особенно их роль высока у кредитных организаций, занимающих по размеру активов 20-50-е места. Таким образом, в низких банках возникает риск ликвидности.