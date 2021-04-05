Боррель анонсировал беседу глав МИД ЕС о "военной активности РФ вокруг Украины"

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза обсудят "военную активность" России вокруг Украины. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза обсудят "военную активность" России вокруг Украины. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он провел беседу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Боррель по итогам разговора отметил, что с украинским коллегой и министрами иностранных дел ЕС обсудит данную тему на следующем заседании.

"С серьезной озабоченностью слежу за российской военной активностью вокруг Украины", — написал он на своей странице в Twitter.

Накануне министры иностранных дел ФРГ и Франции выразили обеспокоенность увеличением числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Они призвали стороны конфликта остановить эскалацию.