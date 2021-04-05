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2:10   5 Апреля 2021
Политика

Боррель анонсировал беседу глав МИД ЕС о "военной активности РФ вокруг Украины"

Боррель анонсировал беседу глав МИД ЕС о "военной активности РФ вокруг Украины"

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза обсудят "военную активность" России вокруг Украины. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он провел беседу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Боррель по итогам разговора отметил, что с украинским коллегой и министрами иностранных дел ЕС обсудит данную тему на следующем заседании.

"С серьезной озабоченностью слежу за российской военной активностью вокруг Украины", — написал он на своей странице в Twitter.

Накануне министры иностранных дел ФРГ и Франции выразили обеспокоенность увеличением числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Они призвали стороны конфликта остановить эскалацию.

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#евросоюз #украина #боррель

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