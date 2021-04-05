Полковник медслужбы назвал процент призывников с противопоказаниями для армии

Противопоказания для службы в армии имею только 22 процента призывников. Об этом заявил главный военно-врачебный эксперт Минобороны, полковник медицинской службы Андрей Дацко.

Противопоказания для службы в армии имею только 22 процента призывников. Об этом заявил главный военно-врачебный эксперт Минобороны, полковник медицинской службы Андрей Дацко.

С 2010 года число призывников, не имеющих противопоказаний для службы в армии, выросло с 67,7 процента до 78 процентов. Среди частых причин, по которым молодые люди могут не попасть в армию, являются болезни костно-мышечной системы, системы кровообращения и нервной системы. Об этом информируют "Известия".

Также все чаще от службы в армии освобождают людей из-за плохого зрения. По словам эксперта, угрожающим фактором становится ожирение у молодых людей. Дацко отметил, что в прошлом году были ужесточены требования к здоровью призывников, из-за чего переболевший туберкулезом теперь не сможет попасть в ряды российской армии.