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0:58   5 Апреля 2021
Политика

Представители Киева заявили о наличии "украинского русского" языка

Представители Киева заявили о наличии "украинского русского" языка

Украине нужно заявить об "украинском русском" языке. Такое заявление сделала пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Она сообщила, что такой язык является частью культурного разнообразия Украины. Пресс-секретарь Зеленского добавила, что русский "не является собственностью исключительно России". Также в качестве примера она привела английский язык. По ее словам Великобритания не считает его только своим.

"Нам пора давно самим демонополизировать этот русский и сказать громко, что в Украине есть украинский русский язык", — заявила она в эфире телеканала "Дом".

Мендель уверена, что украинские политики зачастую спекулируют темой национального языка. Она отметила, что государственный язык должен находиться под защитой.

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#украина #русский язык #Юлия Мендель

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