Представители Киева заявили о наличии "украинского русского" языка

Украине нужно заявить об "украинском русском" языке. Такое заявление сделала пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Украине нужно заявить об "украинском русском" языке. Такое заявление сделала пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Она сообщила, что такой язык является частью культурного разнообразия Украины. Пресс-секретарь Зеленского добавила, что русский "не является собственностью исключительно России". Также в качестве примера она привела английский язык. По ее словам Великобритания не считает его только своим.

"Нам пора давно самим демонополизировать этот русский и сказать громко, что в Украине есть украинский русский язык", — заявила она в эфире телеканала "Дом".

Мендель уверена, что украинские политики зачастую спекулируют темой национального языка. Она отметила, что государственный язык должен находиться под защитой.