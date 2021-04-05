Раскрыты подробности смерти футболиста "Знамя Труда" Никиты Сидорова

Футболист молодежной команды "Знамя Труда" Никита Сидоров скончался на товарищеском матче с клубом Павловского Посада.

Футболист молодежной команды "Знамя Труда" Никита Сидоров скончался на товарищеском матче с клубом Павловского Посада.

Никита выступал за команду из Орехово-Зуево. Он вышел играть на поле во втором тайме, а через пять минут ему стало плохо. Как правило, на таких матчах просматривают игроков. Об этом сообщил генеральный директор МУ ГФК "Знамя Труда" Михаил Пузанов 360tv.ru.

"Получается, он вышел во втором тайме, проиграл пять минут, побежал и стало плохо. Упал и потерял сознание", — сказал Пузанов.

Тренер и врач сразу же выбежали на поле для оказания необходимой помощи. Тут же прибежал и отец футболиста.

"Быстро подъехали медики и реанимобиль. Полчаса мы боролись за него. Но, к сожалению, потеряли парня", — добавил собеседник.

По предварительным данным, Никита Сидоров умер от аневризмы. Однако пока медики не сделали официальное заключение. Перед стартом сезона все спортсмены проходят диспансеризацию и общий медицинский осмотр. Все боролись за него до конца, но 18-летний юноша скончался прямо на стадионе "Торпедо" в Орехово-Зуево.