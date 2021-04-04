23:45 4 Апреля 2021Общество
Риелтор посоветовал россиянам поторопиться с оформлением ипотеки
Ипотечная ставка в России сейчас почти уравнялась с показателем инфляции, поэтому ближайшие месяцы — лучшее время, чтобы взять ипотеку.
Ипотечная ставка в России сейчас почти уравнялась с показателем инфляции, поэтому ближайшие месяцы — лучшее время, чтобы взять ипотеку.
Однако специалисты напоминают, что ставки для кредитования с целью покупки недвижимости трудно спрогнозировать.
"Сейчас реальная ипотечная ставка составляет примерно 5,5 процента, и реальная инфляция тоже в районе 5,5-6 процентов", — пояснил риелтор Павел Боровиков в беседе с порталом "Ридус".
Известно, что в мае 2021 года в России стартует пилотный проект цифровой ипотеки. Согласно проекту, россияне должны будут пройти электронную регистрацию жилищного кредита в Росреестре.