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23:45   4 Апреля 2021
Общество

Риелтор посоветовал россиянам поторопиться с оформлением ипотеки

Риелтор посоветовал россиянам поторопиться с оформлением ипотеки

Ипотечная ставка в России сейчас почти уравнялась с показателем инфляции, поэтому ближайшие месяцы — лучшее время, чтобы взять ипотеку.

Однако специалисты напоминают, что ставки для кредитования с целью покупки недвижимости трудно спрогнозировать.

"Сейчас реальная ипотечная ставка составляет примерно 5,5 процента, и реальная инфляция тоже в районе 5,5-6 процентов", — пояснил риелтор Павел Боровиков в беседе с порталом "Ридус".

Известно, что в мае 2021 года в России стартует пилотный проект цифровой ипотеки. Согласно проекту, россияне должны будут пройти электронную регистрацию жилищного кредита в Росреестре.

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#россия #ипотека #инфляция

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