Оператор ГТС Украины пожаловался на сокращение транзита газа из России

Транзит российского газа через Украину сокращается. Об этом заявил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

Транзит российского газа через Украину сокращается. Об этом заявил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

Он на своей странице написал, что Киеву важно не допустить завершения строительства "Северного потока — 2". Это связано с тем, что Украина не только лишиться значительного дохода за счет транзита, но и важного элемента энергетической и военной безопасности.

Макогон отметил, что после запуска "Турецкого потока" транзит российского газа в Турцию, Грецию и Болгарию перешел из Украины на новые газопроводы. Также с 1 апреля поставки газа в Румынию полностью обеспечиваются со стороны Болгарии через "Турецкий поток".

Сейчас на южном направлении через Украину идет транзит только для Молдавии. Это означает для Украины дополнительную потерю 10-12 миллиардов кубометров транзита каждый год, заявил он.