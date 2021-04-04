Летняя засуха может угрожать южным регионам России — Гидрометцентр

Регионы Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и юга Черноземья рискуют столкнуться с летней засухой. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Регионы Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и юга Черноземья рискуют столкнуться с летней засухой. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Среди прочих, засуха летом может угрожать Крыму, Воронежской и Тамбовской областям. Причины рисков летней засухи в данных регионах сформировались из-за дефицита продуктивной влаги в почве, заявил Вильфанд.

Также синоптик в беседе с ТАСС отметил, что в остальных регионах России будут наблюдаться нормальные погодные условия. Ранее в центре "Фобос" спрогнозировали "персиковое" лето — температура в России будет на один-два градуса выше климатической нормы.