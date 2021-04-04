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22:02   4 Апреля 2021
Политика

Жириновский обвинил власти Украины в подготовке бомбардировки Киева и Харькова

Жириновский обвинил власти Украины в подготовке бомбардировки Киева и Харькова

Украина способна совершить крупную провокацию для того, чтобы обвинить Россию. Об этом заявил глава партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Депутат заподозрил украинские власти в подготовке бомбардировки собственных территорий. В список возможных целей попали Киев и Харьков. По словам Жириновского, чем масштабнее провокаций будет, тем больше Украина получит денег.

"Но провокацию легче осуществить на территории Украины", — заявил политик в эфире радио "Комсомольская правда".

Депутат Госдумы напомнил, что предрек сбитие борта рейса MH17 за месяц до того, как он разбился в Донбассе. Жириновский подчеркнул, что уже семь лет Киев обвиняет Россию в этом инциденте.

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#украина #жириновский #бомбардировка

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