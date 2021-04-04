Жириновский обвинил власти Украины в подготовке бомбардировки Киева и Харькова

Украина способна совершить крупную провокацию для того, чтобы обвинить Россию. Об этом заявил глава партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Украина способна совершить крупную провокацию для того, чтобы обвинить Россию. Об этом заявил глава партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Депутат заподозрил украинские власти в подготовке бомбардировки собственных территорий. В список возможных целей попали Киев и Харьков. По словам Жириновского, чем масштабнее провокаций будет, тем больше Украина получит денег.

"Но провокацию легче осуществить на территории Украины", — заявил политик в эфире радио "Комсомольская правда".

Депутат Госдумы напомнил, что предрек сбитие борта рейса MH17 за месяц до того, как он разбился в Донбассе. Жириновский подчеркнул, что уже семь лет Киев обвиняет Россию в этом инциденте.