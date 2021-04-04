В МИД РФ назвали действия НАТО провокацией для ускорения гонки вооружений

Североатлантический альянс решительно настроен простимулировать всемирную гонку вооружений, полагают в Министерстве иностранных дел России.

Североатлантический альянс решительно настроен простимулировать всемирную гонку вооружений, полагают в Министерстве иностранных дел России.

В 2020 году страны НАТО увеличили расходы на военное направление на 7,4%, достигнув отметки в 1,09 трлн долларов. В это же время средний показатель расхода стран, которые не входят в Альянс, составляет 0,79 трлн долларов. Из них на Россию приходится порядка 0,05 трлн.

Этой информацией поделились на официальном аккаунте в Twitter МИД РФ.

Отмечается, что такие данные свидетельствуют о провокационных действиях НАТО. Таким способом Альянс пытается ускорить и простимулировать всемирную гонку вооружений, а также подключить к ней все страны.