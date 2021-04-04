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20:46   4 Апреля 2021
Происшествия

Футболист молодежной команды "Знамя Труда" скончался на стадионе "Торпедо"

Футболист молодежной команды "Знамя Труда" скончался на стадионе "Торпедо"

Никита Сидоров из молодежной команды "Знамя Труда" из подмосковного Орехово-Зуева ушел из жизни во время матча, рассказал руководитель ФК Дмитрий Пинин.

Согласно предварительным данным, 18-летний спортсмен скончался от разрыва сосуда в головном мозге, передает телеканал сайт 360tv.ru. Пинин оказался от комментариев смерти Сидорова, однако известно, что защитник умер мгновенно. Трагический инцидент произошел на стадионе "Торпедо".

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#спорт #смерть #сидоров

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