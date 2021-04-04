Футболист молодежной команды "Знамя Труда" скончался на стадионе "Торпедо"

Никита Сидоров из молодежной команды "Знамя Труда" из подмосковного Орехово-Зуева ушел из жизни во время матча, рассказал руководитель ФК Дмитрий Пинин.

Никита Сидоров из молодежной команды "Знамя Труда" из подмосковного Орехово-Зуева ушел из жизни во время матча, рассказал руководитель ФК Дмитрий Пинин.

Согласно предварительным данным, 18-летний спортсмен скончался от разрыва сосуда в головном мозге, передает телеканал сайт 360tv.ru. Пинин оказался от комментариев смерти Сидорова, однако известно, что защитник умер мгновенно. Трагический инцидент произошел на стадионе "Торпедо".