НМ ЛНР: солдаты ВСУ с июля шесть раз применяли ударные беспилотники

Вооруженные силы Украины шесть раз нанесли удары по территории ЛНР при помощи беспилотников, сообщили в пресс-службе Народной милиции Луганской Народной Республики.

Вооруженные силы Украины шесть раз нанесли удары по территории ЛНР при помощи беспилотников, сообщили в пресс-службе Народной милиции Луганской Народной Республики.

В Луганске подчеркнули, что шесть случаев применения БПЛА были отмечены с момента подписания комплекса дополнительных мер по поддержанию режима прекращения огня в Донбассе. Результатом нападений стали ранения двоих военнослужащих НМ ЛНР.

Начиная с 27 июля 2020 года начал действовать комплекс мер по обеспечению режима тишины в Донбассе. Под запрет попали разведывательно-диверсионные действия, размещение тяжелых вооружений рядом с линией соприкосновения, применение ударных дронов и крупнокалиберной артиллерии, размещение складов боеприпасов и техники в населенных пунктах. Документ был подписан представителями ЛДНР и Украины.