Врач благовещенского кардиоцентра показал видео операции во время пожара

Видео с операции, которая проходила в клинике кардиохирургии Амурской государственной медакадемии во время пожара, опубликовал один из врачей.

Видео с операции, которая проходила в клинике кардиохирургии Амурской государственной медакадемии во время пожара, опубликовал один из врачей.

Кадры из операционной, на которых слышны звуки пожарной тревоги, опубликовал в Instagram врач-перфузиолог Георгий Кондратов.

"А это уже когда точка невозврата была пройдена: идет этап искусственного кровообращения, электричество отключено, тревоги пищат, а мы работаем. Пациент не виноват и должен и будет жить", — говорится в подписи к публикации.

Пожар в кардиологическом центре Благовещенска произошел 2 апреля. Несмотря на то, что 1,6 тысячи квадратных метров были охвачены огнем, восемь медиков не покинули операционную и завершили аортокоронарное шунтирование. Мужество российских врачей восхитило весь мир. Пользователи Reddit отметили, что "кардиологи довольно крутые ребята", и выразили им "большой респект", пишет Федеральное агентство новостей.