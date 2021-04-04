Венедиктов напомнил про победу нацистов на выборах в разговоре об "Умном голосовании"

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов публично высказался против аргументов "Умного голосования", которые привел в пример экономист Сергей Гуриев.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов публично высказался против аргументов "Умного голосования", которые привел в пример экономист Сергей Гуриев.

Ранее политконсультант Алексей Соломин пообщался с экономистом. В беседе Гуриев подчеркнул, что технология "Умного голосования" может значительно подорвать положение политиков партии "Единая Россия". Он заметил, что для этого понадобится лишь проголосовать на выборах за любого кандидата. Алексей Венедиктов ответил на высказывание экономиста в своем Telegram-канале. Он решил напомнить, как проходила процедура выборов в Германии 1932 года. Победу тогда одержала НСДАП. Слова главного редактора "Эха Москвы" приводит Nation News.

"Да, мы помним, как в начале 1930-х в Германии из-за страха перед коммунистами германские обыватели голосовали за нацистов. С известными последствиями", — подчеркнул Венедиктов.

Он уже заявлял о несовершенстве системы "Умного голосования", приводя в пример то, как проходили выборы в Томске. Тогда сторонники основателя ФБК (признан иноагентом) Алексея Навального, прошедшие в городской парламент, отдали голоса за предложенный членом "Единой России" бюджет. Псковский председатель "Яблока" Лев Шлосберг также высказывался о неэффективности этой системы. Он подчеркнул, что математический подход, предложенный Леонидом Волковым, не учитывает многие этические вопросы.