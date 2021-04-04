Захарова указала на недостойное поведение Навального при встрече с Бутиной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова негативно охарактеризовала поведение блогера Алексея Навального на встрече с членом Общественной палаты (ОП) Марией Бутиной.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова негативно охарактеризовала поведение блогера Алексея Навального на встрече с членом Общественной палаты (ОП) Марией Бутиной.

Дипломат назвала провокатора оскорбительным прозвищем "лживое мурло". Захарова опубликовала соответствующий пост в Facebook.

"Мария Бутина — человек, а то, что перед ней — истеричная баба", — заявила официальный представитель российского МИД.

Мария Захарова отреагировала на угрозы, поступающие в адрес члена ОП после встречи с Навальным. Бутину не могут задеть оскорбления после заточения в американской тюрьме по политическим мотивам. Ее содержали в одиночной камере и лишали права на общение, отметила Захарова. Бутина вполне может оценить "бесчеловечные условия" пребывания блогера, подчеркнула официальный представитель МИД.

Член Общественной палаты и экспертного совета при уполномоченном по правам человека при президенте Мария Бутина приехала в ИК-2 Владимирской области 2 апреля. Она решила оценить условия пребывания Алексея Навального. По словам Бутиной, блогер не убирает за собой и "лежит как барин".