Российский диетолог перечислил продукты с высоким содержанием кальция

Диетолог Светлана Кондрашова из России поделилась списком неочевидных продуктов, в которых содержится много кальция.

Диетолог Светлана Кондрашова из России поделилась списком неочевидных продуктов, в которых содержится много кальция.

Специалист рассказала, что в орехах имеются жиры и антиоксиданты, также в них есть кальций. Особенно много его в миндале. Диетолог рекомендует добавлять в пищу зелень, так как ее горстка может восполнить часть ежедневной нормы необходимых витаминов и микроэлементов.

Кашу или смузи на завтрак эксперт советует дополнить семенами, например, маком, льном, подсолнечником и чиа. Еще один источник кальция – капуста, причем не только белокочанная, но и брокколи, пекинская и краснокочанная. Большое количество витамина в сухофруктах: финиках, кураге и инжире, передает "Крестьянская жизнь.ру".